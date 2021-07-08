Проценко заявил об ухудшении течения COVID-19 в жаркую погоду

Жаркая погода ухудшает течение коронавируса. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас сейчас есть достаточно большое количество пожилых пациентов, которых к нам госпитализируют с нетяжелым течением ковида, но с очень тяжелым состоянием, связанным с жарой, с обезвоживанием», — рассказал он.

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По словам Проценко, врачи способны контролировать легкое и среднее течение COVID-19, но осложнения, связанные с жарой, могут оказаться фатальными. Он отметил, что в особенности это касается пожилых пациентов.

Главврач больницы в Коммунарке также призвал россиян вакцинироваться. Он заявил, что аллергия не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. «Это тоже не противопоказание, но повод обсудить [вопрос о вакцинации] с вашим лечащим врачом», — добавил он.

Ранее Проценко рассказал о привившихся пациентах с коронавирусом. Он отметил, что в больнице №40 в Коммунарке статистика госпитализаций привитых пациентов ведется с 30 декабря 2020 года, когда был зафиксирован первый подобный случай. За это время в медицинское учреждение попали 136 пациентов, которые вакцинировались. По его словам, большинство из них получили только первую дозу вакцины.

Главврач также заявил, что у переболевших COVID-19 россиян иммунитет сохраняется минимум девять месяцев.