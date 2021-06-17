Главврач больницы в Коммунарке назвал срок иммунитета у переболевших COVID-19

Главный врач московской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал срок иммунитета у переболевших COVID-19. По его словам, иммунитета хватает на 8-9 месяцев, после этого понадобится вакцинация. Об этом он заявил в беседе с публицистом Александром Цыпкиным в Instagram.

В такие сроки, по наблюдениям врача, снижается уровень иммуноглобулинов G и в целом иммунитет к COVID-19.

«Я бы задумывался о прививке примерно через 7-8 месяцев после перенесенного заболевания», — сказал Проценко.

Ранее главврач назвал долю привитых пациентов, у которых после вакцинации могут не выработаться антитела. По оценке врача, ️после прохождения вакцинации от коронавируса такое может произойти у 8-10 процентов граждан. При этом он подчеркнул, что у 90 процентов привитых россиян антитела вырабатываются, и назвал такой результат «хорошей цифрой».

Также Проценко назвал спекуляциями слухи о негативном влиянии вакцины на репродуктивное здоровье. Вакцина от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись, при этом негативно на человеке они не сказываются.