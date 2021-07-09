ВОЗ отказалась называть обнаруженный в России вариант коронавируса «российским»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что обнаруженный в России и включенный в список для мониторинга вариант коронавируса АТ.1 не должен называться «российским». Об этом заявили ТАСС в штаб-квартире ВОЗ.

ВОЗ отметила, что ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет штаммы и информирует о них мировое сообщество. По данным организации, АТ.1 входит вместе с 14 другими штаммами, выявленными в разных странах, в отдельный мониторинговый список.

«ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включенный в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — пояснили в пресс-службе организации. С 31 мая разновидностям коронавируса, вызывающим обеспокоенность и интерес, присваиваются названия в виде букв греческого алфавита, заключили специалисты.

Ранее 8 июля ВОЗ включила «российский» штамм коронавируса в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring). «Российский» вариант AT.1 внесли в список 9 июня. Впервые его зафиксировали в России еще в январе 2021 года.

