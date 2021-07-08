ВОЗ высказалась об опасности нового калифорнийского штамма

Калифорнийский штамм коронавируса SARS-CoV-2, также известный как «эпсилон»-вариант, характеризуется повышенной заразностью, а также умеренно сниженной восприимчивостью к антителам, которые вырабатываются после болезни и вакцинации. Так об опасности этого штамма высказались во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в комментарии «Ленте.ру».

По данным ВОЗ, число случаев заражения этой разновидностью вируса, а также вариантами «дзета» и «тета» снизилось, что свидетельствует о снижении их распространенности в мире и уменьшении риска для здоровья населения по сравнению с другими штаммами. В этой связи организация перестала расценивать их как варианты вируса, вызывающие обеспокоенность. «Все три варианта находятся под постоянным наблюдением, и если появятся новые доказательства их опасности, то их классификация будет пересмотрена», — сообщили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско пришли к выводу, что мутации в калифорнийском штамме снижают эффективность имеющихся вакцин до 50-70 процентов. Так, вирусу удается нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцин Pfizer и Moderna. Кроме того, под ударом также оказываются антитела, образуемые после перенесенного COVID-19.

В целом примерно 97 процентов из 49 221 случая заражения этим вариантом (также известным как штаммы B.1.427 и B.1.429) по всему миру были зарегистрированы в США, причем более половины — в Калифорнии. Однако, по данным СМИ, новая разновидность вируса также вызывает серьезную озабоченность у руководства Франции.