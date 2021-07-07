«Дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в США. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает РИА Новости.

По данным медицинского регулятора, с данным вариантом связаны почти 52 процента случаев заражения вирусом в стране. В то же время на штаммы «альфа» и «гамма» приходится 29 и 9 процентов соответственно. Отмечается, что за последние две недели в США число случаев заражения коронавирусом выросло на 14 процентов, в среднем до 13 тысяч в день.

Ранее профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии, доктор Жан-Люк Гала рассказал, что осенью в Европе неизбежно наступит четвертая волна коронавируса. По его словам, количество случаев заражения растет из-за распространения нового штамма вируса «дельта» — против него вакцины от СOVID-19 значительно менее эффективны.