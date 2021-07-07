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Четвертую волну коронавируса в Европе признали неизбежной

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно наступит осенью, признал в беседе с РИА Новости профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala).

По словам собеседника агентства, количество случаев заражения коронавирусом растет из-за нового штамма, причем вакцины от СOVID-19 оказываются значительно менее эффективны.

Как считает эксперт, необходимо получить больше данных о штамме «дельта» и его передаче. Также не стоит забывать и про аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.

В то же время Гала считает, что в итоге жители Европы смогут достигнуть хорошего уровня коллективного иммунитета даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер увеличит число случаев заражения.

Собеседник агентства не исключил, что человечество приближается к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация.

6 июля премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с четвертой волной коронавируса. По словам Кошты, Португалия «все еще находится перед лицом пандемии» и в государстве не могут позволить себе отвлечься или расслабиться.

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