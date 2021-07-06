В ВОЗ высказались о неизбежности новых волн коронавируса

Даже в отсутствие необходимого числа вакцин нельзя говорить о неотвратимости новой волны коронавируса. У человечества есть проверенные средства для сдерживания вируса. Такое мнение высказал глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter организации.

Райан предупредил, что в большинстве стран массовая вакцинация либо невозможна, либо имеющихся вакцин недостаточно, чтобы остановить распространение вируса. По мнению эпидемиолога, люди убеждают себя, что ничего не могут сделать с распространением вируса, что новая волна, переполнение больниц и кладбищ неизбежны.

«Это не неизбежно, это можно остановить. Но это потребует новых усилий от общества, которое уже очень устало, от медицинских работников, которые истощены, и всем становится все труднее и труднее взять себя в руки», — подчеркнул Райан. В качестве подобных мер он назвал мониторинг и карантин новых случаев, отслеживание их контактов, а также индивидуальные меры защиты.

Кроме того, по словам представителя ВОЗ, бедным странам не хватает солидарности со стороны более богатых стран, которые могли бы помочь с поставкой вакцин, из-за чего многие люди утратили надежду. «Их оставили бороться с этой пандемией в одиночку, и у них нет надежды на то, что вакцины придут, подмоги не будет», — отметил Райан.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша призвал лидеров стран Евросоюза готовиться к четвертой волне коронавируса. Он подчеркнул, что в ЕС не хотят, чтобы новый рост заболеваемости COVID-19 принес в регион те проблемы, которые наблюдались в прошлом году.