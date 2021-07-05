Вакцину Pfizer назвали менее эффективной против индийского штамма коронавируса

Вакцину от коронавируса компании Pfizer-BioNTech назвали менее эффективной против заражения индийским штаммом COVID-19. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Израиля, передает The Times of Israel.

В ведомстве заявили, что эффективность препарата Pfizer, который использовали для вакцинации большинства жителей Израиля, за последний месяц упала до 64 процентов. Согласно приведенным данным за май, ранее этот показатель превышал 94 процента. В Минздраве страны связали снижение эффективности препарата с распространением «дельта»-варианта коронавируса.

При этом в ведомстве отметили, что вакцина Pfizer все еще предотвращает большинство случаев тяжелого течения болезни и госпитализации.

В то же время в Медицинском центре Университета Хадасса сообщили, что вакцина Pfizer защищает от заражения индийским штаммом на 60-80 процентов. Эксперты добавили, что делать выводы об эффективности вакцины в облегчении течения болезни еще рано. Они призвали население Израиля соблюдать все меры безопасности для прекращения роста числа зараженных индийским штаммом.

На данный момент «дельта»-вариант коронавируса активно распространяется по всему миру. 24 июня глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на «дельта»-вариант вируса. Она также предрекла резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.