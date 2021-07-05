Мир
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
В Москве двухлетний мальчик проглотил инструмент для маникюра
Украинский государственный телеканал показал карту России с Крымом
Глава МИД Украины призвал «сломать стену» в вопросе поставок оружия из Германии
Суд Петербурга снова запретил аниме
Зарегистрировано название новой российской вакцины от коронавируса
Мужчины с водкой высунулись из авто на ходу и рассмешили московского водителя 
Россиянин счел чужого ребенка слишком грязным и похитил его для купания
Самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта в Сочи и попал на видео
Раскрыты подробности гибели россиян с ребенком в Анапе
Новости партнеров
Прослушать новость

Вакцину Pfizer назвали менее эффективной против индийского штамма коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Вакцину от коронавируса компании Pfizer-BioNTech назвали менее эффективной против заражения индийским штаммом COVID-19. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Израиля, передает The Times of Israel.

В ведомстве заявили, что эффективность препарата Pfizer, который использовали для вакцинации большинства жителей Израиля, за последний месяц упала до 64 процентов. Согласно приведенным данным за май, ранее этот показатель превышал 94 процента. В Минздраве страны связали снижение эффективности препарата с распространением «дельта»-варианта коронавируса.

При этом в ведомстве отметили, что вакцина Pfizer все еще предотвращает большинство случаев тяжелого течения болезни и госпитализации.

В то же время в Медицинском центре Университета Хадасса сообщили, что вакцина Pfizer защищает от заражения индийским штаммом на 60-80 процентов. Эксперты добавили, что делать выводы об эффективности вакцины в облегчении течения болезни еще рано. Они призвали население Израиля соблюдать все меры безопасности для прекращения роста числа зараженных индийским штаммом.

На данный момент «дельта»-вариант коронавируса активно распространяется по всему миру. 24 июня глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на «дельта»-вариант вируса. Она также предрекла резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ministry data said to show Pfizer shot blocks majority of serious Delta cases
Подросток привился вакциной Pfizer и умер во сне
Украинец умер через несколько часов после вакцинации Pfizer