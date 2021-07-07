В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинами

Новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, его слова передает ТАСС.

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«Варианты COVID-19 выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — отметил глава ВОЗ. Он раскритиковал стратегию «вакцинного национализма», в результате которой небольшая группа стран имеет «львиную долю» препаратов от коронавируса.

Гебрейесус отметил, что власти ряда государств преждевременно ослабляют эпидемиологические меры безопасности для населения. Он напомнил, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, и во многих регионах наблюдается резкий рост заболеваемости.

Глава ВОЗ указал на нехватку кислорода и медицинского оборудования в Индии, Африке и Латинской Америке. «С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща», — заключил он.

6 июля Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.