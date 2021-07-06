Число жертв коронавируса в мире превысило четыре миллиона человек

В ТАСС определили общее число жертв коронавируса в мире с начала пандемии. Подсчеты основывались на официальных заявлениях лидеров государств, выводах экспертов и информации в СМИ.

По данным агентства, всего из-за COVID-19 в мире умерли более четырех миллионов человек. В то же время число заразившихся вирусом превысило 184 миллиона. О первом летальном исходе в результате осложнений коронавируса стало известно 11 января 2020-го. В конце сентября того же года зарегистрировали миллион умерших, а в январе 2021-го — уже два миллиона. Отметку в три миллиона жертв мир преодолел в апреле 2021-го.

На первом месте по уровню смертности из-за COVID-19 находятся США, где зарегистрировали 605,6 тысячи летальных исходов. Второе место занимает Бразилия с 525 тысячами погибших. На третьем месте на данный момент остается Индия, где из 30 миллионов заразившихся умерли 403 тысячи.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России жертвами пандемии стали 139 316 человек. При этом общее число заразившихся в стране приближается к шести миллионам.

5 июля во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом «на очень высоком уровне» за последние две недели. Отмечается, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 в мире лучше, чем два-три месяца назад. В ВОЗ отметили, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах регистрируются противоположные тенденции.