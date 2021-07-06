Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией

Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека», сообщает ТАСС.

Министр отметил, что данная тема будет обсуждаться в ходе его визита в Джакарту во вторник, 6 июля. Также, добавил он, в ходе встречи Лаврова с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди планируется рассмотреть весь спектр вопросов, связанных с двусторонней, международной и региональной повесткой дня. «Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее в том же интервью Лавров предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. По словам министра, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал».