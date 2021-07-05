В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 «на очень высоком уровне»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации «на очень высоком уровне» ситуации с COVID-19 за последние две недели. Об этом рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова приводятся на странице организации в Twitter.

«Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», — сказал Райан.

По его словам, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире лучше, чем два-три месяца назад. Райан добавил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация. Эпидемиолог предположил, что это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

В конце июня официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что в ряде стран происходит вытеснение других вариантов коронавируса «лямбда»-вариантом, также известным как C.37. Первые образцы этой разновидности вируса были обнаружены еще в августе 2020 года в Перу. С этого времени ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса.