Биолог назвала причину мутации коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова считает, что причиной мутации коронавируса является количество «сосудов для размножения». Слова вирусолога приводит портал V1.

Профессор напомнила, что сначала были выявлены вариант «альфа», затем «бета» и «гамма», теперь распространяется «дельта», который появился в Индии, при этом Баранова уверена, что новый вариант победил предшествующие. По ее словам, в разных странах мира идет борьба различных штаммов и пока неизвестно, сможет ли новейший — «лямбда», который пришел из Перу, противостоять другим.

«Эволюция вируса пропорциональна количеству сосудов для размножения. А эти "сосуды", увы, — это мы с вами. Поэтому и растет число инфицированных», — сказала Баранова, добавив, что обычно в лечении используют глюкокортикостероиды, которые тоже способствуют появлению новых штаммов.

Для защиты от новых вариантов вируса необходим больший титр антител, чем в первый год пандемии, отметила биолог. По ее словам, лучший способ поднять антитела до «невероятного уровня» — вакцинация. Причем это касается и тех, кто переболел год назад.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что в ряде стран происходит вытеснение других вариантов коронавируса «лямбда»-вариантом, также известным как C.37. Первые образцы этой разновидности вируса были обнаружены еще в августе 2020 года в Перу. С этого времени ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса.