Мир
 
Последние новости
Эстония раскрыла обстоятельства задержания консула в Петербурге
На Украине раскрыли планы «отвоевать» Донбасс
Пентагон оценил действия России во время учений НАТО в Черном море
Российский боец UFC сравнил Калифорнию и Дагестан
В России увеличится МРОТ
В Москве машина сбила насмерть дочь бывшего министра энергетики Татарстана 
Педиатр объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса
Первые российские подростки получили прививку от коронавируса
Байден не разделил мнение о «вялых контактах» с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус
Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. Его слова приводит ТАСС.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

Также Гебрейесус напомнил, что на данный момент связанные с пандемией ограничения смягчают страны, располагающие инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами. Однако государства, которые не имеют доступ к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.

Ранее Гебрейесус отметил, что штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, и он продолжит эволюционировать и мутировать и быстро распространяться в государствах как с низким, так и с высоким уровнем вакцинацией. Как подчеркнул глава организации, мутации коронавируса требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ высказались о неизбежности новых волн коронавируса
Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии в мире
В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса