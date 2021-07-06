Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. Его слова приводит ТАСС.

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При этом глава ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество достигает прогресса в контроле над пандемией. В сложившейся ситуации единственным выходом он считает оказание поддержки странам в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

Также Гебрейесус напомнил, что на данный момент связанные с пандемией ограничения смягчают страны, располагающие инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами. Однако государства, которые не имеют доступ к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности, заключил он.

Ранее Гебрейесус отметил, что штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, и он продолжит эволюционировать и мутировать и быстро распространяться в государствах как с низким, так и с высоким уровнем вакцинацией. Как подчеркнул глава организации, мутации коронавируса требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения.