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Попова оценила долю заболевших COVID-19 после вакцинации

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что коронавирусная инфекция, по статистике, проявляется у двоих из 300 привитых. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, люди болеют после полного комплекса прививок, эти цифры есть в едином ресурсе Министерства здравоохранения, где ведется персональный учет каждого заболевшего и привитого.

Ранее Попова заявила, что число людей, повторно заболевающих COVID-19, не превышает одного процента. «Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, — надо разбираться с тем, как поставили диагноз год назад или полтора. Могут быть особенности», — добавила она.

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