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Мишустин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Заболеваемость COVID-19 растет в большинстве российских регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, важно сохранять резерв коек для пациентов с коронавирусом и не ждать, когда в больницах закончатся места. Мишустин отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается сложной.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо привить все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с коронавирусом. Так она ответила на вопрос о том, опыт каких государств она считает эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в России снова выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 25 766. Это максимальные показатели с января, 2 числа было выявлено 26 301 заражение. Общее число с начала пандемии составило 5 733 218.

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