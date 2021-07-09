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Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России первым компонентом вакцины от коронавируса привито почти 30 миллионов человек. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, за неделю в России темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в 1,8 раза. Мурашко добавил, что в число лидеров по охвату вакцинацией входят Белгородская область, Чечня, Чукотка, Тува и Ямал.

Глава минздрава также сообщил, что у болеющих коронавирусной инфекцией россиян симптомы проявляются быстрее, чем раньше. По данным Мурашко, из доступных в России 220 тысяч коек заняты около 180 тысяч. В реанимации сейчас находятся 5 тысяч пациентов.

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