Собянин оценил ситуацию с QR-кодами в Москве

Введение QR-кодов для прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве принесло свои результаты. Так ситуацию с QR-кодами оценил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

«Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов», — заявил мэр. Он также отметил, что эта система не идеальна, однако она работает и приносит необходимые результаты.

По его словам, на данный момент жителям Москвы выдали около трех миллионов QR-кодов.

Ранее градоначальник продлил действие свободного посещения летних веранд до 1 августа. Для того, чтобы попасть в помещение ресторанов и кафе по прежнему требуется QR-код.