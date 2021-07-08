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Собянин оценил введение новых ограничений по коронавирусу в Москве

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новые ограничительные меры из-за коронавируса пока не будут вводить в Москве. Возможность их введения оценил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что москвичи стали ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации от COVID-19.

«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — написал градоначальник.

Ранее стало известно, что власти Москвы продлили посещение летних веранд без QR-кодов до 1 августа. Сергей Собянин подчеркнул, что в последние дни ситуация с распространением COVIВ-19 в городе «постепенно стабилизируется».

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