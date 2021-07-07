Собянин назвал «астрономическими» результаты вакцинации в Москве

Количество вакцинированных от коронавируса жителей Москвы за последние сутки составило 105 тысяч человек, это «астрономическая сумма». Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на открытии нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники», сообщает агентство «Москва».

По словам мэра, такие темпы вакцинации в столице требуют «ввода дополнительных мощностей». Для этого в Москве открыли новый центр вакцинации в «Лужниках». Собянин отметил, что он является одним из крупнейших в мире. Мэр сообщил, что прививочный центр сможет принять около 15 тысяч человек в сутки. Недавно открытый пункт вакцинации в «Гостином дворе» принимает в 2,5 раза меньше граждан.