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В Минздраве рассказали о ходе повторной вакцинации от коронавируса

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

По словам эксперта, ревакцинация проводится двумя компонентами препаратов. Также выдерживается необходимый интервал: для вакцины «Спутник V» он составляет три недели, для «ЭпиВакКороны» — две-три недели, и 14 дней для «КовиВака».

Повторно привившимся пациент считается после получения второй дозы препарата, отметила Драпкина. После этого можно получить электронный сертификат и QR-код. В случае применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» человек получает статус повторно вакцинированного после введения единственного компонента.

Ранее немецкий эпидемиолог Аккон Тимо Ульрихс оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, делать это можно будет «раз в пару лет».

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