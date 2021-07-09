Минздрав назвал срок строгого соблюдения мер профилактики после вакцинации

Министерство здравоохранения России назвало срок строгого соблюдения мер профилактики после вакцинации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство призвало россиян быть особенно внимательными в течение 42 дней после прививки от COVID-19.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, походы в сауну, а также употребление спиртного. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России первый компонент вакцины получили почти 30 миллионов человек. Министр также отметил, что за неделю темпы вакцинации от COVID-19 увеличились почти в два.