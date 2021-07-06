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В Минздраве перечислили противопоказания к прививке от коронавируса

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина перечислила противопоказания к прививке от коронавируса. Их она назвала в передаче «Соловьев Live» на YouTube.

По словам Драпкиной, речь идет о признаках ОРЗ или повышенной температуре, периоде лактации, обострении хронических заболеваний и возрасте до 18 лет.

Она указала, что у людей с ОРЗ уже ослаблен иммунитет, и такие люди перенесут вакцинацию хуже, а степень эффективности препарата будет ниже. Драпкина напомнила, что на данный момент проходят клинические испытания вакцины на детях до 18 лет. «Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо», — указала специалист.

По ее словам, непривитые люди являются «прекрасным резервуаром» для приспособления вируса как к новым условиям, так и уже разработанным схемам лечения.

Ранее Драпкина рассказала, что после прививки от коронавируса надо носить маску, так как антитела начинают вырабатываться через семь дней. Она добавила, что иммунитет полностью сформируется спустя 42 дня после вакцинации, но даже по истечении этого срока не стоит полностью отказываться от масок.

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