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В Кремле оценили возможность закрытия границ между регионами

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Кремль не поддерживает идею закрытия границ между регионами на фоне сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Возможность усиления ограничений оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 6 июля.

В то же время Песков допустил, что в ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией.

В июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал закрыть границы России. По его словам, открытые границы «стоят жизни сотням и тысячам наших граждан».

В последние недели в РФ наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. За последние сутки в 85 регионах выявлено 23 378 новых случаев коронавируса. По суточному приросту коронавируса лидируют Москва (5498) Московская область (2536), Санкт-Петербург (1869), Нижегородская (454) и Воронежская область (370).

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