В Кремле оценили возможность закрытия границ между регионами

Кремль не поддерживает идею закрытия границ между регионами на фоне сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Возможность усиления ограничений оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 6 июля.

В то же время Песков допустил, что в ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией.

В июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал закрыть границы России. По его словам, открытые границы «стоят жизни сотням и тысячам наших граждан».

В последние недели в РФ наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. За последние сутки в 85 регионах выявлено 23 378 новых случаев коронавируса. По суточному приросту коронавируса лидируют Москва (5498) Московская область (2536), Санкт-Петербург (1869), Нижегородская (454) и Воронежская область (370).