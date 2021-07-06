В России выявили 23 378 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 23 378 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 658 672. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России выявили 24 353 новых случая коронавируса. Темп прироста составил 0,41 процента.

23 378 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (5498), Московской области (2536) и Санкт-Петербурге (1869). Меньше всего — в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (1).

За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 737 человек, всего с начала пандемии — 139 316.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 411, общий — 5 101 852.