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В России выявили 23 378 новых случаев коронавируса

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние 24 часа выявили 23 378 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии COVID-19 составило 5 658 672. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России выявили 24 353 новых случая коронавируса. Темп прироста составил 0,41 процента.

23 378
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (5498), Московской области (2536) и Санкт-Петербурге (1869). Меньше всего — в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (1).

За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 737 человек, всего с начала пандемии — 139 316.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 411, общий — 5 101 852.

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