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В Минздраве назвали сроки выработки антител после вакцинации

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Министерстве здравоохранения назвали сроки выработки антител после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина, ее слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, антитела начинают вырабатываться через семь дней после ввода прививки. «И вот в эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен», — заявила Драпкина.

Терапевт добавила, что полностью иммунитет формируется спустя 42 дня после вакцинации. Однако даже по истечении этого срока она не советует полностью отказываться от индивидуальных средств защиты.

Ранее сообщалось, что в мире число заболевших COVID-19 превысило четыре миллиона человек. Подсчеты основывались на официальных заявлениях лидеров государств, выводах экспертов и информации в СМИ.

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