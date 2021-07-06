В Турции зафиксировали первые заражения штаммом «дельта плюс»

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первых случаях заражения индийским штаммом в стране. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается о трех зафиксированных случаях заражения вариантом «дельта плюс».

«В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет», — заявил Коджа.

Он также рассказал о 286 случаях заражения «дельта»-вариантом в 30 провинциях республики.

25 июня в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко предположила, что случай «скорее всего завозной».

Мутацию, аналогичную индийскому варианту «дельта плюс», впервые зафиксировали в Европе, она также встречается в южноафриканском варианте. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова объяснила, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.