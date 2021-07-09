В еще одном регионе России ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

В еще одном регионе России — Забайкалье — ввели масштабные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом, губернатор края Александр Осипов подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает в пятницу, 9 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

В регионе приостановили любые культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия до 6 августа. Их разрешается проводить в дистанционном режиме.

«До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50 процентов от единой пропускной способности», — уточняется в сообщении.

Кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00, также ограничена работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев и салонов красоты. Заполняемость должна быть до 50 процентов от пропускной способности.

В Забайкалье за все время зафиксировано 49 619 случаев заражений, 957 пациентов умерли.

Ранее Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 16 августа. Запрещен допуск зрителей на спортивные и массовые мероприятия с 13 июля, а также проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Эти ограничения не коснутся театров, концертных залов, цирков и кинотеатров.