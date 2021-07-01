Россиянка нашла тело трехмесячной дочки и ушла пить к подруге

В Забайкалье россиянка нашла тело своей мертвой трехмесячной дочери, после чего вместо обращения в полицию ушла пить к подруге на два дня. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

Инцидент произошел в поселке Шерловая Гора Борзинского района. «Тело ребенка обнаружил 29 июня 2021 года отец девочки, который вернулся домой с заработков из соседнего района», — говорится в сообщении.

Причина смерти ребенка не установлена. У 29-летней женщины есть еще трое детей, которые временно проживали у бабушки. На данный момент дети находятся в центре помощи. Специалистами будет рассмотрен вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее в Подмосковье дворники обнаружили в мусорном контейнере гроб, внутри которого, предположительно, находилось разложившееся тело ребенка. На место инцидента дворники вызвали правоохранителей.