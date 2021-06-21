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В Подмосковье нашли гроб с разложившимся телом возле закрытого морга

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Кадр: видео telegram-канал Baza

В подмосковном городе Люберцы дворники нашли гроб с разложившимся телом в мусорном контейнере возле закрытого на ремонт морга. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

По предположениям работников ЖКХ, внутри находилось тело ребенка. На жаре от него исходил запах. На место инцидента дворники вызвали сотрудников полиции.

7 июня местные жители обнаружили тела нескольких человек, в числе которых были и дети, в люберецком морге. Они вызвали полицию, после чего трупы забрали. Оказалось, что работники покинули морг в начале июня, где оставили невостребованные тела. Также в некоторых шкафах были обнаружены человеческие органы.

Ранее сообщалось, что 16 июня в городе Могоче Забайкальского края в гараже рядом с моргом местной больницы обнаружили труп и человеческие останки. Известно, что этот морг не работает с июня 2020 года.

Предыстория: Россияне нашли забытые в закрытом на ремонт морге тела
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