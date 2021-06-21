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Угрожавший вирусологу и сбежавший с оружием бельгийский военный найден мертвым

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Фото: Johanna Geron / Reuters

Спустя месяц безуспешных поисков в Бельгии нашли угрожавшего напасть на главного вирусолога королевства и сбежавшего с целым арсеналом оружия военного Юргена Конингса, который выступал против вакцинации. Об этом пишет газета El Pais.

Тело на границе с Нидерландами обнаружил мэр соседнего города во время прогулки на велосипеде. Его внимание привлек резкий запах, исходивший из кустов недалеко от дороги. Полагая, что это мог быть разлагающийся труп, он решил позвонить в полицию и сообщить им координаты своего местонахождения.

46-летний Конингс покинул казарму 17 мая с тяжелым вооружением. Дома он оставил семье и друзьям прощальные записки угрозами в адрес государства, в которых он утверждал, что «не желает больше жить в обществе, которым правят политики и вирусологи». При себе у него было четыре гранатомета, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет — их он украл с военной базы.

На поиски беглеца были подняты отряды полиции и армии, бронетехника и военные вертолеты. Также был подключен Интерпол. Они прочесали лес близ базы, но Коннингса так и не нашли. Главного вирусолога Бельгии, которому солдат угрожал расправой, для обеспечения его безопасности временно переместили в секретное укрытие.

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