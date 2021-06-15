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Российский школьник угрожал сверстнику ножом из-за 150 рублей

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Фото: Globallookpress.com

Третьеклассник из города Бор Нижегородской области угрожал перерезать сверстнику горло, если тот не даст ему 150 рублей, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, школьник заметил у ровесника 700 рублей, которые остались у него после похода в аптеку. Третьеклассник достал раскладной нож и начал ему угрожать. Напуганный мальчик отдал 150 рублей.

Третьеклассник якобы живет в многодетной неблагополучной семье. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что российский школьник угрожал учительнице убийством за тройку. Узнав о плохой оценке, ученик преградил выход из класса партой и не выпускал преподавателя. Женщина восприняла ситуацию серьезно и испугалась за свою жизнь.

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