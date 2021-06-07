Школьник накинул на плечи национальный флаг на выпускном и не получил аттестат

Житель США, мексиканец по происхождению, пришел на выпускной с национальным флагом своей страны на плечах и не получил аттестат. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно материалу, ученик средней школы Asheboro High School в Северной Каролине Эвер Лопес (Ever Lopez) решил прийти на церемонию вручения аттестатов с мексиканским флагом, накинутым на плечи поверх мантии. «Я родился в семье мексиканских иммигрантов и горжусь своими корнями. Этот флаг очень многое для нас значит. Это наша кровь, место, откуда мы пришли. Я сделаю все, чтобы представить свой народ», — объяснил школьник.
Двоюродный брат Лопеса Адольфо Уртадо (Adolfo Hurtado) опубликовал в TikTok ролик, в котором его родственник подходит к преподавательнице за аттестатом. Учительница, в свою очередь, просит парня снять с себя флаг, так как это является нарушением дресс-кода церемонии. Лопес отклоняет просьбу, тогда женщина отказывается вручать ему документ.
На следующий день после инцидента мисс Крукс сообщила матери ученика Маргарите Лопес (Margarita Lopez), что она может забрать аттестат сына в ближайшее время. В ответ мать потребовала от преподавателя извинений за поступок на выпускном. «Для меня это был акт расизма не только по отношению к моему сыну, но и ко всему латиноамериканскому сообществу», — подчеркнула она.
Мать одноклассницы Лопеса Кимберли Антония (Kimberly Antonia) поддержала семью и заявила, что аплодировала парню, когда увидела на нем мексиканский флаг. «Я подумала, что потрясающе видеть молодого человека, который так гордится своей страной. Я действительно считаю, что учителя могли поступить иначе, но на данный момент уже поздно об этом говорить», — высказалась она.
Представители учебного заведения пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.
В марте школа отказалась учить ребенка из-за цвета его волос. Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) на протяжении двух месяцев находился дома на карантине из-за пандемии коронавируса. В это время он экспериментировал со своей прической и красил волосы в голубой и розовый цвета. В первый день учебы после отмены режима самоизоляции руководство школы Humberston Academy не пустило Ли-Стоукса на занятия из-за его внешнего вида.