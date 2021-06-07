Школьник накинул на плечи национальный флаг на выпускном и не получил аттестат

Житель США, мексиканец по происхождению, пришел на выпускной с национальным флагом своей страны на плечах и не получил аттестат. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно материалу, ученик средней школы Asheboro High School в Северной Каролине Эвер Лопес (Ever Lopez) решил прийти на церемонию вручения аттестатов с мексиканским флагом, накинутым на плечи поверх мантии. «Я родился в семье мексиканских иммигрантов и горжусь своими корнями. Этот флаг очень многое для нас значит. Это наша кровь, место, откуда мы пришли. Я сделаю все, чтобы представить свой народ», — объяснил школьник.

Двоюродный брат Лопеса Адольфо Уртадо (Adolfo Hurtado) опубликовал в TikTok ролик, в котором его родственник подходит к преподавательнице за аттестатом. Учительница, в свою очередь, просит парня снять с себя флаг, так как это является нарушением дресс-кода церемонии. Лопес отклоняет просьбу, тогда женщина отказывается вручать ему документ.

Материалы по теме Единое целое Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать

На следующий день после инцидента мисс Крукс сообщила матери ученика Маргарите Лопес (Margarita Lopez), что она может забрать аттестат сына в ближайшее время. В ответ мать потребовала от преподавателя извинений за поступок на выпускном. «Для меня это был акт расизма не только по отношению к моему сыну, но и ко всему латиноамериканскому сообществу», — подчеркнула она.

Мать одноклассницы Лопеса Кимберли Антония (Kimberly Antonia) поддержала семью и заявила, что аплодировала парню, когда увидела на нем мексиканский флаг. «Я подумала, что потрясающе видеть молодого человека, который так гордится своей страной. Я действительно считаю, что учителя могли поступить иначе, но на данный момент уже поздно об этом говорить», — высказалась она.

Представители учебного заведения пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

В марте школа отказалась учить ребенка из-за цвета его волос. Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) на протяжении двух месяцев находился дома на карантине из-за пандемии коронавируса. В это время он экспериментировал со своей прической и красил волосы в голубой и розовый цвета. В первый день учебы после отмены режима самоизоляции руководство школы Humberston Academy не пустило Ли-Стоукса на занятия из-за его внешнего вида.