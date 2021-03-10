Школа отказалась учить ребенка из-за цвета волос

Школа отказалась впустить ребенка на занятия из-за цвета его волос. Об этом сообщает Grimsby Telegraph.

Согласно материалу, Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) на протяжении двух месяцев находился дома на карантине, связанном с пандемией коронавируса. В это время он экспериментировал со своей прической и красил волосы в голубой и розовый цвета. Вскоре после этого он решил вывести упомянутые оттенки и вернуть свой натуральный рыжий цвет.

Однако школьнику не удалось добиться равномерного окрашивания. Его волосы стали светлыми у корней и более темными к кончикам. В первый день учебы после отмены режима самоизоляции руководство школы Humberston Academy не пустило Ли-Стоукса на занятия из-за его внешнего вида.

По словам матери ученика Джеммы Лининг (Gemma Leaning), школа посоветовала ее сыну полностью сбрить волосы. «Это возмутительно. Я понимаю школьную политику, и, если бы я могла, я бы отвела его в парикмахерскую, но ни у кого нет такой возможности во время пандемии. Это несправедливо. Они бы не сказали девушкам сбривать волосы в подобной ситуации. Кто вообще решает, что красиво, а что нет?» — подчеркнула женщина.

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Джейкоб Ли-Стоукс заявил, что школа должна уделять больше внимания тому, насколько хорошо дети справляются с обучением, а не тому, как они выглядят.

Руководство школы также высказалось по поводу сложившейся ситуации: «У нас есть четкий регламент, в котором расписаны правила презентабельного внешнего вида наших учеников. Родители и дети обязаны тщательно готовиться к первому дню в учебном заведении. Мы ожидаем, что семьи предпримут соответствующие действия, чтобы плавно влиться в начало учебного процесса после самоизоляции».

Ранее в марте дети нанесли крем от прыщей и были отчислены из школы за оскорбление темнокожих. Речь идет о кадре, сделанном в 2017 году, однако о последствиях съемки стало известно только сейчас. На фото запечатлены трое 14-летних подростков с темно-зеленой краской на лице.