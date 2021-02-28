Школьницу отправили домой из-за неподобающего наряда

Учащиеся старших классов устроили забастовку в поддержку школьницы, которую отправили домой из-за неподобающего наряда. Об этом сообщает CBC News.

17-летняя ученица средней школы Норкам в канадском Камлупсе, Британская Колумбия, Карис Уилсон (Karis Wilson) пришла на занятия в черном платье-комбинации с отделкой из кружева, которое она надела поверх белой водолазки. По ее словам, преподавательница попросила ее покинуть кабинет и проводила в кабинет директора.

В эфире радио CBC Radio West отец героини материала Кристофер Уилсон (Christopher Wilson) заявил, что данный инцидент был абсурдным. «Ей сказали, что из-за ее наряда учитель-мужчина может почувствовать себя неловко, а учительница будет смущена, потому что это напомнило ей нижнее белье», — пояснил он.

«Это на самом деле очень скромный наряд. Думаю, претензии были основаны на том, что на нем было кружево. Дочь вернулась домой в слезах, и мы были сбиты с толку», — добавил отец школьницы.

С разрешения дочери мужчина дал огласку этому происшествию в Facebook. Его пост с описанием конфликта стал вирусным, и одноклассники Уилсон устроили в учебном заведении забастовку в ее поддержку.

Представители школы сообщили изданию, что осведомлены о случившемся, однако не предоставили никаких комментариев.

В январе учитель осудил школьниц за вульгарные наряды на выпускном и лишился работы. В своем анонимном блоге он описал девочек-подростков как нечто среднее между «восточноевропейскими проститутками и трансчеловеческими клонами Кардашьян». Позже один из читателей понял, что автор постов — его коллега, преподаватель дизайна и технологий Александр Прайс, и доложил об этом директору учебного заведения.