Учитель осудил школьниц за вульгарные наряды на выпускном и лишился работы

Преподаватель британского учебного заведения анонимно осудил вульгарный внешний вид учениц в интернете, в результате чего был разоблачен и уволен. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Учитель сельской школы в Уэльсе с консервативными взглядами выразил свое мнение по поводу нарядов в блоге под названием «Провокационный педагог». Однако один из читателей понял, что автор — его коллега, преподаватель дизайна и технологий Александр Прайс (Alexander Price), и доложил об этом директору учебного заведения.

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В своих постах мужчина описал девочек-подростков на школьном выпускном вечере как нечто среднее между «восточноевропейскими проститутками и трансчеловеческими клонами Кардашьян». Прайс отметил, что современные девушки стараются себя сексуализировать, выкладывая в соцсетях фото в откровенных нарядах и делая яркий макияж в попытках выглядеть взрослее.

В другой публикации преподаватель назвал мероприятие «пустым и глупым занятием, посвященным тому, чтобы тратить время на прихорашивания». По его словам, общество терпит крах, поскольку в нем только богатые имеют ценность, а все остальные — подражают им.

По информации издания, после разоблачения Прайс был снят со своей должности. На данный момент он пытается вернуть свою работу через суд.

Ранее девушка отсудила сотни тысяч рублей у школы из-за запрета на свою прическу. Руби Уильямс, которой сейчас 19 лет, утверждала, что четыре года назад преподаватели в учебном заведении неоднократно отправляли ее домой из-за пышных афро-волос. Спустя несколько лет благодаря судебному иску она получила от школы компенсацию в размере 8,5 тысячи фунтов стерлингов (885 тысяч рублей) за расовую дискриминацию.