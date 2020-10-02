Родители обругали бренд за продажу сексуальной одежды для детей

Британский масс-маркетный производитель одежды River Island выпустил в продажу кожаные легинсы для детей от 5 до 12 лет, в результате чего вызвал возмущение среди родителей. Об этом сообщает The Sun.

Так, некоторые клиенты обвинили бренд в «сексуализации детей» после того, как упомянутый предмет одежды появился в отделе детских вещей за 13 фунтов стерлингов (1320 рублей).

Огласку ситуации дала 60-летняя Хелен Ричардс (Helen Richards), которая во время поиска одежды для девятилетней внучки обратила внимание на обтягивающие кожаные брюки. В своих соцсетях она выразила возмущение и обругала марку: «Почему они сексуализируют детей? Это неправильно, особенно в наше время. Мы не должны поощрять желание детей одеваться таким образом. Я так зла». Женщина также отметила, что подобная одежда может привлечь к детям нежелательное внимание со стороны взрослых.

Пользователи сети поддержали слова Ричардс. «Кто захочет, чтобы его дети ходили, как Ким Кардашьян, в кожаных штанах? Мы должны бойкотировать это место, пока их не уберут из ассортимента», «Это крайне неуместно и является еще одним примером того, как наши дети лишаются невиновности. Позор, River Island», «Я сторонница детской моды, но, пожалуйста, позвольте детям быть детьми. Не хотела бы видеть свою двухлетнюю дочь в обтягивающих брюках», — писали они.

В сентябре британский супермаркет Asda обвинили в педофилии за продажу детских футболок с голыми персонажами. Речь идет о белых футболках с изображением шести голых троллей с разноцветными волосами, которые держатся за руки. Помимо этого, на вещах напечатана надпись «Все имеют право на любовь».