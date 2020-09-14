Магазин обвинили в педофилии за продажу детских футболок с голыми персонажами

Покупательница обвинила британский супермаркет Asda в педофилии из-за продажи детских футболок с изображением персонажей мультфильма «Тролли» без одежды. Об этом сообщает Daily Mail.

В ассортименте бренда появились белые футболки с изображением шести голых троллей с разноцветными волосами, которые держатся за руки. Помимо этого на вещах напечатана надпись «Все имеют право на любовь». Отмечается, что радужный принт на одежде символизирует ЛГБТ-сообщество.

Британка Скай Родригез (Sky Rodriguez) обратила внимание на описанный товар и опубликовала его фото на своей странице в Facebook. Женщина была шокирована надписью на детской футболке и посчитала, что она не должна продаваться в супермаркете. В описании к кадру Родригез призвала других пользователей воздержаться от шопинга в Asda в знак протеста.

«Я была в шоке, когда увидела это. Решила поделиться снимком на Facebook, чтобы предупредить других родителей. Меня расстроил тот факт, что работники магазина считают такие высказывания на детских вещах нормальными», — подчеркнула Родригез и добавила, что написала несколько жалоб руководству Asda.

Другие покупатели согласились с британкой и отметили в соцсетях, что им «стало тошно» от увиденного. По их мнению, принт на футболке является пропагандой педофилии. Клиенты стали публиковать посты с хештегом #SaveOurChildren («Спасем наших детей»), чтобы привлечь внимание к проблеме.

В то же время представители компании отказались убирать указанный товар с полок магазина, несмотря на жалобы Родригез. Они заявили, что лозунг на футболке был придуман в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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