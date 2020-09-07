Попавшая в сеть переписка начальников популярного бренда привела к скандалу

Популярный бренд одежды Brandy Melville обвинили в расизме после того, как в сеть попал скриншот переписки начальников компании. О разразившемся скандале сообщает Daily Mail.



Отмечается, что в сообщениях содержатся материалы, оскорбляющие национальные меньшинства. В частности, фото человека, похожего на Адольфа Гитлера, который плачет над расовым разнообразием современных европейских мужчин, и снимок первобытного человека, сопоставленный с молодым темнокожим мужчиной.

Кроме этого, на размещенных кадрах также есть изображение футболки, сложенной таким образом, чтобы на ней было написано слово «Гитлер». По информации издания, все описанные фотографии и их обсуждение распространялись в чате, в котором состояло руководство Brandy Melville.



Обвинения высокопоставленным работникам марки выдвинули бывшие сотрудники канадского филиала бренда. «Меня шокирует, что такая большая компания могла такое допустить», — подчеркнул адвокат, представляющий интересы истцов.

Помимо скриншотов переписок в качестве доказательства обвинители рассказали, почему прекратила свою работу одна из торговых точек Brandy Melville в Канаде. Выяснилось, что исполнительный директор магазина распорядился закрыть филиал, поскольку его не устраивала клиентская база: большинство покупателей были представителями этнических меньшинств, которые не вписывались в «имидж» бренда.



Того же руководителя раскритиковали из-за его жалоб по поводу того, что магазин нуждается в найме только «привлекательных белых девушек». Сотрудники Brandy Melville в Канаде считают, что нанимать и увольнять персонал из-за внешнего вида и расовой принадлежности — незаконно.



Ранее в июне российскую телеведущую Ксению Собчак обвинили в оскорбительном поведении и расизме. В соцсетях звезда опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. В размещенном видео звучит песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Также она подписала ролик тегом #blacklivesmatter, который использовали участники протестов.