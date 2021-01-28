Подросток отсудила сотни тысяч рублей у школы из-за запрета на свою прическу

Адвокаты и пользователи сети выступили в защиту подростка, которой удалось отсудить у британской школы сотни тысяч рублей из-за запрета на прически африканского типа. Соответствующий материал публикует Metro.

Журналисты издания обратили внимание на публикацию адвоката Джона Холбрука в Twitter, в которой говорилось про школьницу Руби Уильямс (Ruby Williams), подвергшуюся расовой дискриминации из-за внешнего вида в школе англиканской церкви Урсвик (Urswick Church of England) на востоке Лондона.

Героиня материала, которой сейчас 19 лет, утверждала, что четыре года назад преподаватели в учебном заведении неоднократно отправляли ее домой из-за пышных афро-волос. Руководство школы объяснило это тем, что ученица нарушила правила школьной униформы и допустимого внешнего вида, которые прописаны на сайте заведения. Спустя несколько лет благодаря судебному иску Уильямс получила от учебного заведения компенсацию в размере 8,5 тысячи фунтов стерлингов (885 тысяч рублей).

Ретвитнув запись об этом случае, Холбрук заявил, что «закон о равенстве подрывает школьную дисциплину, наделяя цветных подростков дополнительными полномочиями». Мать школьницы, Кейт Уильямс (Kate Williams), пристыдила адвоката за его высказывание и подчеркнула, что ее дочь борется с институциональным расизмом, от которого страдают чернокожие студенты по всей стране. «Он ничего не знает о ее страданиях. Это продолжалось три с половиной года, прежде чем в школе изменили политику», — подчеркнула она.

Пользователи сети и другие специалисты поддержали семью и также раскритиковали заявление Холбрука. «Это самый постыдный твит, который я когда-либо видел от адвоката. Мне очень жаль, Кейт Уильямс, вы и Руби этого не заслуживаете», — высказался королевский адвокат Дэвид Тернер (David Turner).

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«Какой жалкий ответ от адвоката. Никто не должен подвергаться дискриминации из-за расы или из-за другой прически. Вы позорите свою профессию», — написал депутат от лейбористской партии Дэвид Ламми (David Lammy). «Сижу, смотрю на экран и не могу выдавить и слова... Вы представитель моей профессии, профессии, которую я люблю и уважаю, но вам абсолютно комфортно, когда вы пишете что-то подобное», — возмутилась адвокат Бекки Агатес (Becky Agates).

Ранее в январе родителям школьницы из Великобритании пригрозили судом за ее отказ ходить на уроки в короткой юбке. 12-летняя Сихам Хамуд посещала учебное заведение в юбке длиной до щиколоток. Учителя заявили, что ее одежда выходит за рамки школьного дресс-кода, однако мусульманка отказалась переодеваться и начала посещать занятия дистанционно.