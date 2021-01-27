Женщинам в армии США разрешили ходить с распущенными волосами и красить губы

Женщинам, служащим в армии США, разрешили делать прически и краситься. Об этих нововведениях сообщает New York Post.

Руководство армии объявило об ослаблении ограничений, связанных с женской внешностью. Пересмотр политики произошел по указанию бывшего министра обороны США Марка Эспера, который в июле 2020 года, в свете протестов против экстремизма и расового неравенства, выступил с заявлением об ослаблении требований к волосам.

Согласно новым правилам, женщинам-солдатам разрешается красить волосы, заплетать обычные и афрокосы, ходить с распущенными волосами при короткой стрижке, а также собирать волосы в конский хвост. Кроме того, теперь они могут носить серьги, красить губы и делать маникюр.

Материалы по теме Престиж по-русски Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду

При этом отмечается, что бритье остается обязательным для мужчин.

Сержант-майор Брайан Сандерс рассказал, что комиссия, принимающая новые правила, учитывала множество факторов, включая культурные аспекты, вопросы здоровья и безопасности. Он отметил, что тугие пучки, которые ранее требовались в армии, могут вызвать у женщин выпадение волос и другие проблемы. Кроме того, обладательницам густых волос с такой прической неудобно носить шлем.

По словам Сандерса, ослабления ограничений помогут служащим «чувствовать себя женщинами и в униформе, и без нее». «Наши женщины — это матери, супруги и сестры, и они хотят сохранить свою индивидуальность», — подчеркнул он.

В октябре 2019 года в России задумались над улучшением внешнего вида женщин из Федеральной службы охраны (ФСО). Как говорилось в проекте указа, золотое шитье покроет пять процентов ткани на рукавах и воротнике парадных пиджаков. Было также предложено дополнить женскую форму шляпой с околышем василькового цвета.