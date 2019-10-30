В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО

Федеральная служба охраны (ФСО) России захотела расшить золотым шитьем воротники и обшлаги рукавов на темно-синих парадных пиджаках женщин-военнослужащих ФСО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в проекте указа, золочение покроет пять процентов ткани на рукавах и воротнике. Помимо этого предлагается дополнить женскую парадную форму шляпой в тон форме с околышем василькового цвета. Украсить планируют только парадную одежду высших офицеров ФСО.

Кроме того, рассматривается исключение шерстяных курток из обязательной амуниции женщин. Финансирование расходов по проекту будет осуществляться за счет федерального бюджета ФСО России.

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