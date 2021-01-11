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Родителям школьницы пригрозили судом за ее отказ ходить на уроки в короткой юбке

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Фото: Olivia Harris / Reuters

В Великобритании родителям мусульманской школьницы пригрозили судебным иском за отказ отправить дочь в школу в короткой юбке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

12-летняя Сихам Хамуд (Siham Hamud) посещала учебное заведение в юбке длиной до щиколоток. Однако в декабре 2020 года учителя обратили на ученицу внимание и заявили, что ее одежда выходит за рамки школьного дресс-кода. Более того, по словам девочки, над ней неоднократно насмехались одноклассники во время занятий из-за ее религиозных убеждений.

Отец ребенка, 55-летний Идрис Хамуд (Idris Hamud), отметил, что его дочь в течение трех недель отправляли из школы домой, чтобы она вернулась в правильной форме, но Сихам отказывалась переодеваться.

По словам членов семьи, они только недавно обнаружили, что новый регламент формы, согласно которому девочкам необходимо носить короткие юбки с фирменной символикой школы, был введен два года назад. Таким образом, героиня материала не знала о том, что она нарушает дресс-код, пока ее не задержали. При этом старшая сестра девочки — 19-летняя Сумайя — тоже посещала занятия в длинной юбке.

«Все, чего хочет Сихам, — носить юбку, которая на несколько сантиметров длиннее, чем у ее одноклассников, и я не знаю, почему для школы это стало проблемой. Учебное заведение угрожает подать на меня в суд, но я не заставляю свою дочь носить длинную юбку — это ее вера и ее решение. Раньше она любила школу, но теперь она посещает занятия со слезами на глазах — это душераздирающе», — поделился отец ребенка.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса 12-летняя ученица посещает уроки дистанционно, однако Хамуд предполагает, что проблема вернется, как только возобновится очное обучение. Отец девочки заявил, что этот вопрос должен быть поднят на комиссии по рассмотрению жалоб с руководством школы в ближайшее время.

Представители учебного заведения пока никак не прокомментировали ситуацию.

В октябре 2020 года модный бренд PrettyLittleThing впервые снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе. Представители марки обратились к 21-летней Ильваад Марсал из Лондона, чтобы та приняла участие в демонстрации вещей из коллекции Modest Clothing («Сдержанная Одежда»). В эту линейку входит закрытая одежда, ориентированная на клиентов из исламских стран.

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