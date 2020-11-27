Простые арабские женщины попали на обложку Vogue

Жительницы Саудовской Аравии попали на обложку арабской версии журнала Vogue, новый номер которого посвящен поддержке женщин в стране. Информация появилась на сайте издания.

В фотосессии для нового декабрьского выпуска приняли участие простые жительницы Саудовской Аравии из разных частей региона, профессиональные модели арабского происхождения, а также местные знаменитости.

Так, на первой обложке, автором которой стала фотохудожница Хаят Усама (Hayat Osama), запечатлены пять молодых девушек в традиционных костюмах. Вдобавок для первой страницы номера снялась модель Амира Аль Зухайр (Amira Al Zuhair): она попозировала с ярким макияжем глаз в хиджабе.

В то же время для третьей обложки сфотографировали трех других манекенщиц: Амиру Аль Зухайр (Amira Al Zuhair), Софи Альшери (Sophie Alshehry) и Доми (Domie). При этом все модели запечатлены в платьях саудовского дизайнера Арвы Аль Банави (Arwa Al Banawi).

Согласно материалу, в съемке также снялись модель Синди Бруна (Cindy Bruna) с саудовским дизайнером Мохаммедом Аши (Mohammed Ashi), который также предоставил наряд для фотосессии. Автором снимков выступил фотограф Том Манро (Tom Munro).

Вдобавок в новом номере появилась статья принцессы Римы бинт Бандар бин Султан — первой женщины, назначенной на пост посла Саудовской Аравии в США. В материале она обратилась к саудовским женщинам и оценила их вклад в развитие страны. «Пришло время, когда нас должны судить по нашим способностям и достижениям, а не по полу», — пишет принцесса в тексте.

Ранее в августе 2019 года Ким Кардашьян в корсете попала на обложку арабского Vogue. Ее запечатлели в черном платье с атласным топом-корсетом cо вставкой телесного цвета и в длинных черных перчатках.