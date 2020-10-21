Модный бренд впервые снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе

Популярный бренд PrettyLittleThing впервые привлек для съемок в рекламной кампании темнокожую плюс-сайз-модель в хиджабе и восхитил клиентов. Об этом сообщает Mirror.

Модный ретейлер выпустил линейку Modest Clothing («Сдержанная Одежда»), в которую входит закрытая одежда, ориентированная на клиентов из исламских стран. Так, бренд обратился к 21-летней Ильваад Марсал (Ilwaad Marsal) из Лондона, чтобы та приняла участие в демонстрации вещей из этой коллекции. В результате девушка стала первой мусульманкой в хиджабе, появившейся на модном сайте.

В частности, ее сфотографировали в желтом платье в пол поверх белого лонгслива. Ее образ дополнили платок бежевого цвета и светлые туфли на каблуках. На другом снимке Марсал позирует в черном комбинезоне и хиджабе такого же цвета, на третьем — в широких голубых джинсах и красном топе с поясом и объемными рукавами.

«Поддержка была такой нереальной! Я безумно рада, что стала частью чего-то большого. Иметь возможность представлять других скромных женщин в таком проекте — это потрясающе», — высказалась героиня фотосессии.

Как сообщает издание, в соцсетях покупатели бренда оценили опубликованные на сайте кадры и отметили, что упоминание модели в хиджабе в крупных СМИ — важное событие для мусульманского мира.

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«Это очень позитивный момент, и он определенно побудит наших конкурентов в мире моды сделать то же самое. Так, маленькие девочки будут чувствовать себя комфортно и стильно, зная, что такие крупные бренды уважают их культуру», — добавила Марсал.

В августе 2019 года россиян возмутила первая в стране реклама одежды бренда Gloria Jeans с моделью в хиджабе. Так, в соцсетях марки появилась фотография модели в традиционном платке темно-синего цвета. Однако покупатели выступили против демонстрации хиджаба, поскольку это шло вразрез с их религией.