В хиджабе дочери Трампа углядели неуважение к женщинам

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка надела хиджаб во время визита в Дубай и возмутила общественность. Об этом сообщает портал Indy100.

Американская бизнесвумен прибыла в ОАЭ для участия в форуме Global Womens Forum Dubai 2020 и встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом аль Нахайяном. На прогулку по мечети шейха Зайда Иванка Трамп надела серебристое платье в пол с цветочными узорами, полностью закрывающее ее руки, ноги, плечи и шею. Кроме того, на голове американки был темно-синий платок.

Пользователи Twitter углядели в ее наряде неуважение к женщинам и бросились критиковать внешний вид. «Когда ты путешествуешь по миру, отстаивая равноправие, но как и другие женщины покрываешь голову и идешь босиком... что ж...» — возмутилась одна пользовательница.

«Иванка, добро пожаловать в длинный список свободных женщин, добровольно надевающих символ религиозного подчинения, из-за которого женщин по всему миру бьют, сажают в тюрьму и убивают. Добро пожаловать в длинную очередь властных женщин, которые предали женщин, не имеющих власти», — негодовала другая девушка.

«Я очень разочарована, что она надела хиджаб. Она должна была снять его в мечети и помахать перед другими. Я знаю, что Иванка делает много всего для равноправия и женщин, но надевать хиджаб было огромной ошибкой, даже в мечети», — раскритиковала еще одна комментаторша.

Ранее в феврале пользователи Twitter высмеяли в сети старомодную прическу Иванки Трамп. Дочь президента США продемонстрировала окрашивание по технике мелирования на мероприятии организации Women's Global Development Prosperity Initiative. Ее волосы были окрашены по технике мелирования.

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