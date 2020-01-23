Дочь Трампа надела туфли на босую ногу в мороз

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка надела туфли на босую ногу в мороз. Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Предпринимательница приехала в швейцарский город Давос для посещения Всемирного экономического форума и поучаствовала в интервью для портала Fox Business. На опубликованных фотографиях она запечатлена в открытых синих туфлях на каблуке. Дочь президента США решила надеть их на босую ногу при температуре в минус четыре градуса по Цельсию, которая сохраняется в Давосе. На ней также были голубые брюки и рубашка в горох такого же цвета. В качестве верхней одежды она выбрала длинное белое пальто.

В июне 2019 года Иванка Трамп отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару.

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