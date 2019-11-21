«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод

Британская телеведущая, актриса и участница реалити-шоу Кимберли Гарнер, которую называют британской Ким Кадашьян, вышла на прогулку в парк с собакой в откровенном наряде. Об этом пишет Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 30-летняя женщина запечатлена в бежевом слитном купальнике и высоких коричневых сапогах. В издании отмечают, что модель в таком виде гуляла по лондонскому Гайд-парку, невзирая на холодную погоду.

В настоящее время Гарнер увлекается дизайном одежды и с 2013 года занимается выпуском купальных костюмов под собственным брендом KimberleyLondon.

27 июня дочь президента США предпринимательница и модель Иванка Трамп отправилась в Японию на саммит «Большой двадцатки» в слишком теплой одежде. Папарацци сфотографировали 37-летнюю женщину, подходящую к лайнеру Marine One на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона. На ней было бежевое платье-пальто с белым поясом, которое она застегнула на все пуговицы, несмотря на 30-градусную жару.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!