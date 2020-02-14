Старомодную прическу дочери Трампа высмеяли в сети

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка сделала окрашивание волос, популярное в 2000-х годах. Об этом сообщает портал Refinery29.

Новую прическу 38-летняя бизнесвумен продемонстрировала на мероприятии организации Women's Global Development Prosperity Initiative в Государственном департаменте США. Ее волосы были окрашены по технике мелирования, подразумевающей высветление отдельных прядей, а не всей головы целиком.

Пользователей сети удивила старомодная прическа Трамп, и они высмеяли ее в Twitter. «Какой черт работал с ее волосами?», «Как лысым мужчинам не стоит зачесывать остатки волос на плешь, так и Иванке пора понять, что 40-летним женщинам не следует красить свои волосы как попало», «Ты надела уродливый парик или гены Трампа начали проявляться?», «Это Бритни Спирс!» — язвили они.

В сентябре 2019 года Иванка Трамп отстригла волосы по плечи. Журналисты увидели в этом скрытый смысл, а именно — стремление построить политическую карьеру. Однако некоторые из них посчитали, что изменения внешности — лишь очередная PR-кампания дочери президента США.

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