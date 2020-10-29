Российский школьник угрожал учительнице убийством за тройку

Следователи из Приморского края выяснили, что 17-летний российский школьник из Лесозаводска угрожал убить учительницу за тройку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУСК.

По версии следствия, юноша, узнав о полученной им оценке по английскому языку, начал угрожать убийством преподавателю, а также преградил ей путь к выходу партой и не выпускал ее. На требования успокоиться молодой человек не реагировал. Отмечается, что женщина восприняла угрозы серьезно и испугалась за свою жизнь.

Учащемуся 11-ого класса было предъявлено обвинение по статье «Угроза убийством». Однако он возместил учителю моральный вред, и поэтому по его ходатайству ему было назначено наказание в виде судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что учительница из Ейска поставила тройку ученику за «свое мнение» в сочинении, после этого она извинилась. Фотография с сочинением ученика 10-го класса по имени Влад появилась в социальных сетях и в СМИ. Ребенок утверждал, что «из-за своей занятости люди перестали видеть прекрасное в осени». Учитель поставила школьнику тройку и написала: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!».